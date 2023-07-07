День города Липецк вместе с Четыре Лапы

Четыре Лапы - в Липецке!

Море подарков, развлекательная программа, радостные эмоции и памятные фото - всё на празднике в честь дня рождения нашего дорогого Липецка!

Приглашаем всех пет-родителей и их хвостатых провести этот летний день вместе и поздравить любимый город!



Где: г. Липецк, Парк Победы, возле фонтана.

Когда: 15 июля.

Во сколько: с 12:00 до 18:00.

Вход свободный.

Программа мероприятия с 12:00 до 18:00:

- Дог-шоу и аджилити

Научите Вашего хвостика новым командам и трюкам, ведь учиться с нашими кинологами так весело! Вы точно удивите окружающих новыми умениями Вашего друга.

- Консультации ветэксперта и экспресс-груминг

Здесь бесплатно подстригут коготки, почистят ушки, приведут шёрстку в опрятный вид и подберут индивидуальный план питания Вашему питомцу.

- Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца

Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа и безопасное блеск-тату

- Беспроигрышная лотерея

Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!

- Модный показ

Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите приятные подарки и скидки на товары Четыре Лапы!





