День города Липецк вместе с Четыре Лапы
Четыре Лапы - в Липецке!
Море подарков, развлекательная программа, радостные эмоции и памятные фото - всё на празднике в честь дня рождения нашего дорогого Липецка!
Приглашаем всех пет-родителей и их хвостатых провести этот летний день вместе и поздравить любимый город!
Где: г. Липецк, Парк Победы, возле фонтана.
Когда: 15 июля.
Во сколько: с 12:00 до 18:00.
Вход свободный.
Программа мероприятия с 12:00 до 18:00:
- Дог-шоу и аджилити
Научите Вашего хвостика новым командам и трюкам, ведь учиться с нашими кинологами так весело! Вы точно удивите окружающих новыми умениями Вашего друга.
- Консультации ветэксперта и экспресс-груминг
Здесь бесплатно подстригут коготки, почистят ушки, приведут шёрстку в опрятный вид и подберут индивидуальный план питания Вашему питомцу.
- Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца
Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа и безопасное блеск-тату
- Беспроигрышная лотерея
Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!
- Модный показ
Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите приятные подарки и скидки на товары Четыре Лапы!