Вы знали, что коты содержатся на территории Зимнего дворца еще со времени его постройки? Именно они, эти отважные четвероногие хищники, защищают бесценные экспонаты Эрмитажа от грызунов.

Компания Четыре Лапы не может не оценить их вклад в сохранение культурного наследия. Именно поэтому мы решили оказывать котам Эрмитажа посильную помощь – предоставлять им корм.

А 25 мая мы приглашаем Вас на День Эрмитажного кота, который будет проходить при поддержке компании Четыре Лапы! Вы сможете принять участие в викторине и выиграть призы для своего питомца.

Программа мероприятия:

13:30 - Открытый конкурс «Мой эрмитажный кот» – роспись деревянных фигур котов.

14:00-17:00 - «Там, где живут кошки» – посещение «Кошкиного дома».

14:00-17:00 - Пространство «Творчество. О котах и для котов» – мастер-классы, викторины и конкурсы от партнёров программы «Эрмитажные коты» и секции «Художественная мастерская» Студенческого клуба.

14:00-17:00 - Зона отправки открыток с эрмитажными котами от «Почты России».

14:40 - Открытие выставки работ школьников в Иорданской галерее Зимнего дворца.

Ждем Вас!