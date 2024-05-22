«День доброты» в Сходне

«День доброты» – это фестиваль для тех, для кого добро и доброта – это не просто слова, а образ жизни. Если Вы входите в число таких людей, приглашаем 25 мая посетить парк им. Величко в подмосковной Сходне, чтобы поучаствовать в самых добрых активностях мероприятия, которое будет проходить при поддержке компании Четыре Лапы!

Здесь Вас будут ждать питомцы, которые пока не обрели дом, но, возможно, именно Вы сможете полностью изменить жизнь этих четвероногих, подарив им свою любовь. Ну а от нас – традиционные наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

Если же Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, все равно приходите, чтобы помочь четвероногим подопечным приютов и фондов для бездомных животных, ведь на фестивале будет располагаться корзина «Добролап», куда можно положить подарки для хвостиков. Все будет передано в приюты в ближайшее время.

А еще Вы сможете принять участие в беспроигрышной лотерее от Четыре Лапы, выиграв призы для своего любимца.

Ждем Вас!

Обязательно расскажите о «Дне доброты» друзьям и знакомым!