Черная пятница 2021: начинаем обратный отсчет!

Грандиозная распродажа года вот-вот начнется! С 23 по 30 ноября в сети зоомагазинов «Четыре Лапы», на сайте 4lapy.ru и в мобильном приложении будет проходить Черная пятница.

Вас ждут скидки до -50% на любимые зоотовары:

Корма для кошек и собак – до -30%

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А также товары для грызунов, птиц, рыбок и рептилий.

Не пропустите! Черная пятница бывает только раз в году.