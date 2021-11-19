Черная пятница 2021: начинаем обратный отсчет!
19.11.2021
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Грандиозная распродажа года вот-вот начнется! С 23 по 30 ноября в сети зоомагазинов «Четыре Лапы», на сайте 4lapy.ru и в мобильном приложении будет проходить Черная пятница.
Вас ждут скидки до -50% на любимые зоотовары:
Корма для кошек и собак – до -30%
Лакомства для кошек и собак – до -20%
Когтеточки и игровые комплексы – до -20%
Одежда, обувь и аксессуары – до -50%
Сумки и переноски – до -30%
Наполнители и туалеты – до -30%
Инструменты для груминга – до -50%
Косметика и шампуни – до -27%
Витамины – до -25%
Клетки, вольеры, двери – до -30%
А также товары для грызунов, птиц, рыбок и рептилий.
Не пропустите! Черная пятница бывает только раз в году.