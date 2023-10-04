Приглашаем на благотворительный забег «Необыкновенный кросс» в Санкт-Петербурге.

«Необыкновенный кросс» – это благотворительный забег, цель которого – привлечение внимания к проблеме бездомных животных, а также помощь четвероногим подопечным приютов и фондов. В этом году генеральным партнером осеннего этапа «Необыкновенного кросса» является компания Четыре Лапы.

7 октября приглашаем Вас в Полюстровский парк Санкт-Петербурга, где вы сможете принять участие в забеге или же просто поболеть за четвероногих спортсменов и их пет-родителей.

В этот день вы сможете:

бесплатно обратиться к грумеру за помощью по проведению базовых уходовых услуг;

потренироваться с питомцем в зоне аджилити – проверить свои силы и преодолеть полосу препятствий;

отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах;

принять участие в беспроигрышной лотерее, скачав мобильное приложение Четыре Лапы и зарегистрировавшись в нем;

сделать яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

А еще все победители и участники забега получат от нас подарки!

Ждем Вас!