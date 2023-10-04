Благотворительный забег «Необыкновенный кросс» в Санкт-Петербурге
04.10.2023
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Приглашаем на благотворительный забег «Необыкновенный кросс» в Санкт-Петербурге.
«Необыкновенный кросс» – это благотворительный забег, цель которого – привлечение внимания к проблеме бездомных животных, а также помощь четвероногим подопечным приютов и фондов. В этом году генеральным партнером осеннего этапа «Необыкновенного кросса» является компания Четыре Лапы.
7 октября приглашаем Вас в Полюстровский парк Санкт-Петербурга, где вы сможете принять участие в забеге или же просто поболеть за четвероногих спортсменов и их пет-родителей.
В этот день вы сможете:
- бесплатно обратиться к грумеру за помощью по проведению базовых уходовых услуг;
- потренироваться с питомцем в зоне аджилити – проверить свои силы и преодолеть полосу препятствий;
- отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах;
- принять участие в беспроигрышной лотерее, скачав мобильное приложение Четыре Лапы и зарегистрировавшись в нем;
- сделать яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
А еще все победители и участники забега получат от нас подарки!
Ждем Вас!