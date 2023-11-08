Приглашаем на благотворительный фестиваль «Путь домой» в Санкт-Петербурге.

В холодное время года нам особенно хочется тепла и уюта. Мы мечтаем о том, что кто-то будет согревать наше сердце и дарить положительные эмоции. Так почему бы не подумать о том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему – подарить дом и любовь самому ласковому хвостику на свете?

11 и 12 ноября приглашаем на благотворительный фестиваль «Путь домой» в Санкт-Петербурге, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Все питомцы-участники фестиваля привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и готовы к тому, чтобы обрести любящую семью.

Ждем Вас!