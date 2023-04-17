Приглашаем на благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» с 20 по 23 апреля на Цветном бульваре!

Пасхальные выходные и неделя после праздника — время, в которое с давних пор было принято отдыхать, радоваться, веселиться, проводить время с близкими, а еще — совершать добрые поступки.

Приглашаем посетить всей семьей большой образовательный и благотворительный проект, посвященный заботе о животных — «Четвероногий Друг», который пройдет в рамках «Пасхального дара» на Цветном бульваре с 20 по 23 апреля.

Вы сможете не только познакомиться с деятельностью благотворительных фондов для временно бездомных животных, но и узнать больше о том, как оказать помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, но и побыть немного волшебниками, исполнив желания их четвероногих подопечных.

Эксперты благотворительных фондов помощи животным, среди которых — «Котодетки», «Собаки, которые любят», «Лапа дружбы», «Дарящие надежду», «РусДог», «Юна», а также приют «Зоорассвет» познакомят гостей с особенностями поведения и воспитания домашних животных.

Здесь будет принимать участие и компания Четыре Лапы. Приближается долгожданное лето, и мы хотим рассказать Вам о том, что совместное путешествие с питомцем — это просто, если все правильно организовать. В нашем мобильном магазине Вы сможете приобрести для Вашего любимца все, что нужно для комфортного путешествия — всех наших покупателей ждут приятные бонусы и сюрпризы.

23 апреля в 14:00, в рамках фестиваля, мы проведём уже полюбившийся всем Модный Показ. Ваш четвероногий друг сможет стать звездой красной ковровой дорожки, продемонстрировав удобный, стильный и комфортный наряд для совместных путешествий.

Зарегистрироваться на него можно тут:

Также Вас ждут встречи с нашими грумерами, которые совершенно бесплатно (необходима предварительная запись) окажут Вашему питомцу уходовые экспресс-услуги и дадут полезные рекомендации о поддержании эффектного внешнего вида любимца, а наши ветеринарные врачи проведут первичный осмотр, консультацию по подбору корма и противопаразитарных средств.

Зарегистрироваться на встречи с грумерами можно здесь:

На протяжение всего фестиваля будут работать Лекторий и Кинологическая площадка, где Вы сможете узнать много интересного для себя, а также обучить чему-то новому своего питомца!

Ждем Вас!