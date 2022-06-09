Приглашаем в бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии «Четыре Лапы» в Москве!

Хотите получить бесплатную первичную консультацию ветеринарного врача? Или сделать любимцу модную прическу? И все это - рядом с Вашим домом? Это возможно!

С 10 июня в Москве, на территории 29 строящихся площадок для выгула собак, обустраиваемых по проекту «Питомцы в Москве», начнёт работу передвижной пункт красоты и здоровья для собак «Мобильный груминг», где будут вести прием наши специалисты - грумер и ветеринарный врач. Завершится работа передвижного пункта в середине августа.

Грумер оказывает такие базовые услуги, как:

1. Стрижка челки.

2. Создание прически.

3. Уход с помощью профессиональной косметики.

4. Подбор инструментов для домашнего груминга.

На первичном приеме ветеринарного врача Вы сможете не только получить консультацию по содержанию и кормлению питомца, но и узнать, какие исследования необходимо провести именно Вашему любимцу.

Также специалист сможет оказать помощь в стрижке когтей, санации слухового прохода, гигиенической чистке ушей.

Каждый день передвижной пункт «Мобильный груминг» будет работать в новом месте. Узнать, когда он появится именно в Вашем районе, можно по ссылке: https://pro-raion.ru/dogrun-grooming