Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии!
Приглашаем в бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии «Четыре Лапы» в Москве!
Хотите получить бесплатную первичную консультацию ветеринарного врача? Или сделать любимцу модную прическу? И все это - рядом с Вашим домом? Это возможно!
С 10 июня в Москве, на территории 29 строящихся площадок для выгула собак, обустраиваемых по проекту «Питомцы в Москве», начнёт работу передвижной пункт красоты и здоровья для собак «Мобильный груминг», где будут вести прием наши специалисты - грумер и ветеринарный врач. Завершится работа передвижного пункта в середине августа.
Грумер оказывает такие базовые услуги, как:
1. Стрижка челки.
2. Создание прически.
3. Уход с помощью профессиональной косметики.
4. Подбор инструментов для домашнего груминга.
На первичном приеме ветеринарного врача Вы сможете не только получить консультацию по содержанию и кормлению питомца, но и узнать, какие исследования необходимо провести именно Вашему любимцу.
Также специалист сможет оказать помощь в стрижке когтей, санации слухового прохода, гигиенической чистке ушей.
Каждый день передвижной пункт «Мобильный груминг» будет работать в новом месте. Узнать, когда он появится именно в Вашем районе, можно по ссылке: https://pro-raion.ru/dogrun-grooming
Важно! Услуги предоставляются бесплатно. Необходима предварительная запись по ссылке!