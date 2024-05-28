Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии

Наш грандиозный проект, который стал популярен и любим покупателями, уже в третий раз в Москве!

Бесплатный пункт мобильного груминга Четыре Лапы снова начинает свою работу на новых площадках для выгула, которые благоустраиваются в рамках проекта «Питомец в Москве».

Каждый день наш передвижной кабинет будет работать на новой площадке, а прием ведут грумеры компании Четыре Лапы.

Грумер оказывает такие базовые услуги, как:

создание челки или прически;

уход с помощью профессиональных средств;

подбор инструментов для домашнего груминга;

гигиеническая чистка ушей;

и многое другое.

Получить информацию о том, где Бесплатный пункт мобильного груминга будет находиться в выбранный Вами день, а также записаться на прием можно по кнопке ниже.

А еще в рамках проекта «Мой Питомец» мы проведем две увлекательные лекции от наших специалистов:

1 Июня 14:00-15:00 - Орехово-Борисово Южное, Шипиловский пр., д. 57, корп.1 ( междворовая).

Тема: Ноузворк от любителя до спортсмена: основные упражнения и принципы.

Спикеры: Агишева Алия - Учредитель DOGCAMP community, Старший Специалист по поведению собак. Тренер по NOSEWORK; Симахина Марина - тренер DOGCAMP, спортсмен Ноузворк.

1 Июня 18:00-19:00 – Ясенево, ул. Инессы Арманд, д. 3 (парковая)

Тема: Защита от паразитов в тёплый сезон.

Спикер: Дёмин Артём - руководитель проектов обучения и развития Четыре Лапы, ветеринарный врач.

Ждем вас и ваших питомцев!