Бесплатный пункт мобильного груминга и ветеринарии
Наш грандиозный проект, который стал популярен и любим покупателями, уже в третий раз в Москве!
Бесплатный пункт мобильного груминга Четыре Лапы снова начинает свою работу на новых площадках для выгула, которые благоустраиваются в рамках проекта «Питомец в Москве».
Каждый день наш передвижной кабинет будет работать на новой площадке, а прием ведут грумеры компании Четыре Лапы.
Грумер оказывает такие базовые услуги, как:
- создание челки или прически;
- уход с помощью профессиональных средств;
- подбор инструментов для домашнего груминга;
- гигиеническая чистка ушей;
- и многое другое.
Получить информацию о том, где Бесплатный пункт мобильного груминга будет находиться в выбранный Вами день, а также записаться на прием можно по кнопке ниже.
А еще в рамках проекта «Мой Питомец» мы проведем две увлекательные лекции от наших специалистов:
1 Июня 14:00-15:00 - Орехово-Борисово Южное, Шипиловский пр., д. 57, корп.1 ( междворовая).
Тема: Ноузворк от любителя до спортсмена: основные упражнения и принципы.
Спикеры: Агишева Алия - Учредитель DOGCAMP community, Старший Специалист по поведению собак. Тренер по NOSEWORK; Симахина Марина - тренер DOGCAMP, спортсмен Ноузворк.
1 Июня 18:00-19:00 – Ясенево, ул. Инессы Арманд, д. 3 (парковая)
Тема: Защита от паразитов в тёплый сезон.
Спикер: Дёмин Артём - руководитель проектов обучения и развития Четыре Лапы, ветеринарный врач.
Ждем вас и ваших питомцев!