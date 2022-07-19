Приглашаем на День красоты!

23 июля объявляем днем красоты!

У вас есть вопросы по поддержанию внешнего вида вашего питомца, но вы не знаете к кому обратиться?

Специально для вас мы проводим дни красоты, где вы сможете увидеть вживую профессионализм наших грумеров, а также задать им все интересующие вопросы.

23 июля приглашаем вас на «День красоты», который пройдет сразу в двух салонах по услугам груминга «Четыре Лапы»!

Начало: в 12.00

Программа мастер-классов включает в себя:

Уход за шерстью кошек и собак;

Базовая гигиена.

Каждого посетителя ждут приятные подарки!

Ждем Вас!

Дата: 23 июля.

Время: с 12:00

Места проведения мероприятия:

1. Москва, Уссурийская, д.9

2. Москва, ул. Зеленодольская, д.18 корп.1