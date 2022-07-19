Приглашаем на День красоты!
23 июля объявляем днем красоты!
У вас есть вопросы по поддержанию внешнего вида вашего питомца, но вы не знаете к кому обратиться?
Специально для вас мы проводим дни красоты, где вы сможете увидеть вживую профессионализм наших грумеров, а также задать им все интересующие вопросы.
23 июля приглашаем вас на «День красоты», который пройдет сразу в двух салонах по услугам груминга «Четыре Лапы»!
Начало: в 12.00
Программа мастер-классов включает в себя:
- Уход за шерстью кошек и собак;
- Базовая гигиена.
Каждого посетителя ждут приятные подарки!
Ждем Вас!
Дата: 23 июля.
Время: с 12:00
Места проведения мероприятия:
1. Москва, Уссурийская, д.9
2. Москва, ул. Зеленодольская, д.18 корп.1